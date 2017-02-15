Парламент Чорногорії позбавив депутатської недоторканності двох лідерів проросійської опозиції

Під парламентом зібралися кілька сотень прихильників опозиції.
Парламент Чорногорії позбавив недоторканності депутатів, яких підозрюють в організації перевороту
Парламент Чорногорії
проголосував за зняття депутатської недоторканності з двох ключових лідерів проросійської опозиції. Зняття недоторканності запросила прокуратура Чорногорії, яка підозрює депутатів в організації державного перевороту, повідомляє AP
.
Кілька сотень прихильників опозиції вийшли на протести під парламент Чорногорії, щоб повідомити свою незгоду з рішенням депутатів.
Раніше депутатів звинувачували у причетності до замаху на прем'єра Чорногорії і спробі перевороту, яку організовували росіяни.
Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова
, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.
Нагадаємо, що в Чорногорії запобігли замаху на прем'єр-міністра Міло Джукановіча, який звинуватив проросійську опозицію в спробі його вбивства.
За матеріалами:
DT.UA