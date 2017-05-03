Парламент Британії офіційно розпущений перед виборами

Парламент припинив свою роботу за 25 робочих днів до виборів.

Нинішній склад парламенту Британії завершив свою роботу samot / Depositphotos

Парламент Британії офіційно припинив свою діяльність перед достроковими виборами у червні. Згідно з регламентом, нинішній склад парламенту втратив свої повноваження за 25 робочих днів до виборів нового складу.

Нещодавно прем'єр-міністра Тереза Мей заявила про намір просити парламент оголосити. За словами Мей, після референдуму про вихід королівства з Євросоюзу, Британії необхідна визначеність, стабільність і сильне керівництво.

Як писало ZN.UA, торішній референдум про членство Великої Британії в ЄС претендує на роль одного з головних загальноєвропейських подій останнього часу. Детальніше читайте у статті Віктора Константинова "Brexit: чи є загроза єдності Великої Британії?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".