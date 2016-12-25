Папа Римський у різдвяному посланні побажав миру Україні

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Франциск побажав миру людям, які досі страждають від наслідків конфлікту в Донбасі.

Папа Франциск побажав миру Сирії та Україні NBCNews

В традиційному різдвяному посланні "Місту і світу" Папа Римський Франциск побажав миру країнам, де йдуть війни, згадавши Україну і Сирію.

"Мир чоловікам та жінкам пошматованої Сирії, де пролито надто багато крові. Насамперед, в Алеппо, що останніми тижнями стало ареною найжорстокіших боїв, якнайневідкладніше необхідно, дотримуючись гуманітарного права, забезпечити надання допомоги й підтримки вичерпаному цивільному населенню, яке досі перебуває в безнадійному становищі, в стані великого страждання і нужди. Прийшов час, аби зброя замовкла назавжди, а міжнародна спільнота почала активно докладати зусилля, щоби знайти вирішення кризи шляхом переговорів і відновити громадянське співжиття в країні", - сказав Франциск, передає "Радіо Ватикану".

Папа Римський побажав миру чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту в східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов'язання.

Раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск направить в Україну перший транш фінансової допомоги для усунення гуманітарної кризи.