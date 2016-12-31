Пан Гі Мун завершив кар'єру в ООН

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Генсек ООН сьогодні відпрацює останній день, зустріне Новий рік і поїде до Південної Кореї, де, не виключено, буде боротися за посаду президента країни.

Пан Гі Мун завершив роботу в ООН un.org

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Пан Гі Мун 30 грудня офіційно попрощався з починными в Секретаріаті ООН. Вже сьогодні, 31 грудня, генсек відпрацює свій останній день на посаді і після святкування зустрічі нового року поїде на батьківщину, у Південну Корею.

"Якщо мені і вдалося добитися якихось успіхів, це результат спільних зусиль, а не тільки моїх. Генеральний секретар, навіть якщо він володіє видатними здібностями і сповнений бажання, нічого не може зробити поодинці. Я дуже вдячний нашим співробітникам, які беззавітно віддані справі, вони працюють день і ніч, деколи в дуже небезпечних ситуаціях", - сказав Генеральний секретар ООН в інтерв'ю Службі новин ООН.

Також Пан Гі Мун висловив думку про нового генсека ООН Антоніу Гуттеріша – португальця, який очолить організацію з 1 січня 2017 року: "Я знаю, що пан Гутерріш – людина високих принципів. Він небайдужий до чужого лиха. І ці якості він уже проявив, коли обіймав посаду Верховного комісара у справах біженців. Я дуже задоволений тим, що держави – члени ООН обрали в якості мого наступника такої прекрасної людини".

У новорічну ніч Пан Гі Мун візьме участь у зустрічі Нового року на Таймс-сквер в Нью-Йорку, щоб натиснути кнопку до настання 2017 року, яка приведе в дію кришталева куля, встановлений на шпилі одного з хмарочосів. А вже 3 січня Пан Гі Мун вилетить в Південну Корею, де, не виключено, буде боротися за посаду президента країни.

Як повідомлялося, Пан Гі Мун може стати фаворитом президентської гонки на дострокових виборах у Південній Кореї. Він очолював МЗС цієї країни до того, як став Генсеком ООН.