Пан Гі Мун лідирує у рейтингу кандидатів у президенти Південної Кореї

Рейтинг Пан Гі Муна піднявся після заяви генсека про бажання повернутися в Південну Корею.

Пан Гі Мун випереджає екс-лідера опозиції Південної Кореї Мун Чже Іна un.org

Генсек ООН Пан Гі Мун випереджає екс-лідера опозиції Південної Кореї Мун Чже Іна та інших кандидатів у президенти країни згідно з проведеним агентством RealMeter опитуванням громадської думки.

Популярність Пан Гі Муна за тиждень зросла на 2,8%, досягнувши 23,3% опитаних.

Мун Чже Іна підтримують 23,1% корейців. За лідера Демократичної партії Лі Чже Мена висловилися 12,3%, підприємця і програміста Ан Чхоль Су підтримують 8,2% опитаних.

Рейтинг Пан Гі Муна піднявся після заяви генсека про бажання повернутися в Південну Корею і присвятити себе розвитку країни.

Повноваження нинішнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна закінчуються 31 грудня 2016 року. Антоніу Гутерріш буде перебувати на цій посаді з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року.

Повідомлялося, що корейські ЗМІ звинуватили Пан Гі Муна в отриманні 230 тисяч доларів хабара.

Як повідомлялося, Пан Гі Мун може стати фаворитом президентської гонки на дострокових виборах у Південній Кореї.

12 листопада на вулиці столиці Південної Кореї Сеула з вимогою відставки президента Пак Кин Хе вийшли десятки протестуючих. Протести викликані скандалом через втручання в державні справи близької подруги корейського лідера.