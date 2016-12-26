Пан Гі Мун лідирує у рейтингу кандидатів у президенти Південної Кореї

Рейтинг Пан Гі Муна піднявся після заяви генсека про бажання повернутися в Південну Корею.
Популярність Пан Гі Муна за тиждень зросла на 2,8%, досягнувши 23,3% опитаних.
Мун Чже Іна підтримують 23,1% корейців. За лідера Демократичної партії Лі Чже Мена висловилися 12,3%, підприємця і програміста Ан Чхоль Су підтримують 8,2% опитаних.
Рейтинг Пан Гі Муна піднявся після заяви генсека про бажання повернутися в Південну Корею і присвятити себе розвитку країни.
Повноваження нинішнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна закінчуються 31 грудня 2016 року. Антоніу Гутерріш буде перебувати на цій посаді з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року.
Повідомлялося, що корейські ЗМІ звинуватили Пан Гі Муна в отриманні 230 тисяч доларів хабара.
Як повідомлялося, Пан Гі Мун може стати фаворитом президентської гонки на дострокових виборах у Південній Кореї.
12 листопада на вулиці столиці Південної Кореї Сеула з вимогою відставки президента Пак Кин Хе вийшли десятки протестуючих. Протести викликані скандалом через втручання в державні справи близької подруги корейського лідера.112 Україна