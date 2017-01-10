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Паління коштує світовій економіці в 1 трильйон доларів щорічно – ВООЗ

10 січня в 08:49

Через 13 років від паління будуть вмирати за 8 мільйонів чоловік на рік.

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Втрати економіки від шкідливої звички досягли колосальної суми
pravmir.ru
Щорічні втрати світової економіки від наслідків тютюнопаління становлять 1 трлн доларів, вони припадають на витрати у сфері охорони здоров'я і втрату продуктивності.

На даному етапі в світі вмирають по 6 млн курців на рік, повідомляється в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Національного інституту раку США, пише Reuters.

Доповідачі зазначають, що до 2030 року смертність курців збільшиться на третину – до 8 млн осіб щорічно, причому основна кількість померлих припаде на країни з низьким рівнем життя.

У доповіді відзначаються жорсткі заходи по боротьбі з палінням в Австралії, які вже хочуть взяти за приклад уряду Норвегії, Словенії, Канади, Сінгапуру, Бельгії та ПАР.

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Як повідомлялося, в Україні з 2017 року акциз на тютюнові вироби підвищиться з нового року на 40%.

За матеріалами: DT.UA
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