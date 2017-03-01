Палата Лордів може затримати вихід Британії з ЄС

Верхня палата вимагає прийняття поправки про зрівняння в правах громадян ЄС і Британії.

Верхня палата парламенту Британії затягне процес Brexit European Parliament / Flickr

Палата Лордів може відмовитися підтримувати проект по виходу Британії з Європи поки не буде прийнята поправка, яка дасть громадянам ЄС такий же статус, що і у підданих Великобританії після запуску процесу Brexit. Відмова верхньої палати підтримати уряд до внесення поправки запустить процес "перекидання" проекту між верхньою і нижньою палатою, пише Guardian

Відмова голосування без поправки може затягнути процес Brexit не менше ніж на тиждень. Поправку презентувала Лейбористська партія, після чого вона отримала підтримку Ліберальних демократів, Консервативної партії і безпартійних.

Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект. За документ проголосувало 494 парламентарів. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.