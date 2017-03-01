Палата Лордів може затримати вихід Британії з ЄС

Верхня палата вимагає прийняття поправки про зрівняння в правах громадян ЄС і Британії.
Відмова голосування без поправки може затягнути процес Brexit не менше ніж на тиждень. Поправку презентувала Лейбористська партія, після чого вона отримала підтримку Ліберальних демократів, Консервативної партії і безпартійних.про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарів. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів в березні.
Це дасть можливість прем'єр-міністру Терезі Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.DT.UA