Палата громад схвалила урядовий законопроект про вихід Британії з ЄС

Проект закону направлений на розгляд до Палати лордів.
Законопроект спрямований до Палати лордів, де він також повинен пройти три читання. Закон набуде чинності після підписання королевою.
Крім того, в середу, 8 лютого, депутати Палати громад відхилили всі поправки до законопроекту, в тому числі ту, яка передбачала повторне винесення питання про Brexit на референдум. Її підтримали 33 парламентарі зі 650.
Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарі. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів у березні.
Це дасть можливість прем'єр-міністру Терези Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.DT.UA