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Палата громад схвалила урядовий законопроект про вихід Британії з ЄС

8 лютого в 23:38

Проект закону направлений на розгляд до Палати лордів.

brexit брести
Британські депутати відмовилися виносити питання Brexit на повторний референдум
egal / Depositphotos
Нижня палата британського парламенту в третьому читанні підтримала урядовий законопроект про вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу. За документ проголосували 494 депутати, 122 висловилися проти, передає BBC.

Законопроект спрямований до Палати лордів, де він також повинен пройти три читання. Закон набуде чинності після підписання королевою.

Крім того, в середу, 8 лютого, депутати Палати громад відхилили всі поправки до законопроекту, в тому числі ту, яка передбачала повторне винесення питання про Brexit на референдум. Її підтримали 33 парламентарі зі 650.

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Нагадаємо, 2 лютого британські депутати у другому читанні схвалили законопроект про вихід Королівства з Євросоюзу. За документ проголосувало 494 парламентарі. Очікується, що закон може бути прийнятий Палатою лордів у березні.

Це дасть можливість прем'єр-міністру Терези Мей запустити процес виходу, який вона запланувала почати до кінця поточного місяця. Тим самим, почнеться дворічний процес виходу Великобританії з ЄС, який повинен завершитися до квітня 2019 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Brexit Британія ЄС
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