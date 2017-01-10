Пакистан провів успішний запуск першої власної крилатої ракети

Аналітики вважають, що ракетний пуск може посилити і без того складні відносини Пакистану та Індії.

У Пакистані випробували ракету, яка може нести ядерний заряд

Пакистані військові вперше успішно випробували власну підводний крилату ракету "Бабур-3", здатну нести ядерну боєголовку.

Випробування відбулися в Індійському океані, повідомляє ВВС з посиланням на Міністерство оборони Пакистану.

Прем'єр-міністр країни Наваз Шаріф повідомив, що тестовий запуск показав "технічний прогрес і впевненість у своїх силах", проте аналітики вважають, що ракетні випробування Пакистану можуть посилити напруженість у відносинах із сусідньою Індією.

Нагадаємо, що обидві країни з 1947 року сперечаються про належність Кашміру, кожна з держав вважає цю територію своєю.