Остання промова Обами: "Так, ми можемо! Так, ми зробили!"

Свою останню промову американський президент присвятив загрозам, які нависли над американською демократією.

Обама виступив з останньою промовою. Facebook/The White House

Свою, чиє президенство підходить до завершення, почав зі спогадів про початок своєї кар'єри в Чикаго і слів про те, що США рухаються вперед, навіть якщо часом здається, що вони роблять крок назад.

"Якби я вам 8 років тому сказав, що Америка приборкає велику рецесію, перезавантажить нашу автомобільну індустрію, почне найтриваліший період створення робочих місць в нашій історії, якби я сказав вам, що ми зможемо відкрити новий розділ у відносинах з народом Куби, закрити ядерну програму Ірану без жодного пострілу, схопити організатора теракту 11 вересня, якби я сказав вам, що ми доб'ємося рівних прав на шлюб, захистимо право на медичне страхування для 20 мільйонів громадян, якби я сказав вам все це, ви б відповіли, що ці плани дещо завищені. Але це саме те, що ми зробили. Це те, що ви зробили", - сказав Обама, додавши, що Америка за роки його президенства стала кращою і сильнішою.

Свою промову він присвятив американській демократії і загрозам, які над нею нависли.

"Світ скорочується, нерівність зростає, відбуваються демографічні зміни і розширюється тероризм. Ці сили не лише випробовували нашу безпеки у процвітання, але й нашу демократію. І те, як ми зустрінемо всі ці виклики для нашої демократії, визначить нашу можливість навчати дітей, створювати робочі місця і захистити батьківшину. Іншими словами, це визначить наше майбутнє", - додав президент США.

Першою загрозою для американської демократії Обама назвав економічну нерівність. Обама наголосив, що зараз багаті платять чесну частку податків, а попри падіння на фондових біржах, рівень безробіття все одно найнижчий за 10 років. Але цього недостатньо.

"Швидкого рішення, щоб виправити довгострокові тренди, немає. Я згоден, що наша торгівля повинна бути чесною, а не лише вільною. Але наступна хвиля економічного безладдя прийде не з-за океану. Воно почнеться через швидкі темпи автоматизації, яка зробить застарілими значну кількіть професій середнього класу", - сказав Обама, наголосивши, що суспільству знадобиться новий соціальний контракт, щоб забезпечити всіх дітей необхідною освітою.

Крім того, він вважає, що Америці знадобиться податкова реформа, щоб корпорації і бізнесмени нової економіки "не ухилялися від своїх зобов'язань перед країною, яка зробила їхній успіх можливим".

Другою загрозою для демократії США Барак Обама назвав розділення суспільства і дискримінацію. Він визнав, що зараз у американському суспільстві ця проблема зменшилася, але не зникла остаточно. Неприйняття людей різного рівня доходів, раси, походження і віросповідання все ще існує.

"Якщо ми не захочемо інвестувати у дітей іммігрантів лише тому, що вони мають вигляд, відмінний від нашого, ми скоротимо перспективи і для наших власних дітей. Тому що ті смуглі діти будуть становити все більшу і більшу частину американської робочої сили", - сказав Обама, нагадавши, що колись у США так само були громадяни, які непокоїлися через іммігрантів з Європи, які нібито могли "нашкодити і змінити Америку". Але виявилося, що країна лише виграла.

Третьою загрозою для демократії в США Обама назвав пост-правду.

"Ми все більше відгороджуємося у власні бульбашки і починаємо сприймати лише ту інформацію - правду чи ні -, яка відповідає нашій точці зору, а не опираючись на наявні докази", - зауважив президент США.

Він нагадав, що політика - це "поле битви ідей". І без готовності сприймати думку опонента буде неможливо досягти консенсусу. А отже політичне життя країни і демократія постраждають.

Обама також нагадав про кліматичні зміни і про те, що вони теж становлять загрозу для США. За його словами, вже зараз потрібні рішучі дії, інакше "у майбутніх поколінь не буде часу на дебати" , оскільки доведеться працювати над ліквідацією наслідків природних катаклізмів. За словами Обами, заперечення існування проблеми нічим не допоможе.

Обама в промові згадав і про те, що ліберальний світовий порядок, який встановився після Другої світової війни, зараз зіштовхнувся з викликами.

"Спочатку виклик кинули фанатики, які вирішили, що можуть говорити від імені ісламу. Останнім часом це роблять і автократи у іноземних столицях, які вважають вільний ринок відкритих демокртій і громадянське суспільство загрозою для своєї влади. Небезпека, яку кожен з них становить для нашої демократії, більша, ніж від замінованого автомобіля чи ракети. Вони представляють страх перед змінами. Страх перед людьми, які мають інакший вигляд, інакше говорять чи моляться. Презирство до верховенства закону, яке змушує лідерів відповідати за вчинки. Нетерпимість до свободи думки і інакомислення. Переконаність у тому, що меч чи пістолет, чи бомба, чи машина пропаганди можуть остаточно вирішувати, що правда і що правильно", - наголосив Обама.

Він додав, що в роки його пезиденства був ліквідований лідер "Аль-Каїди" Усама Бін Ладен, відповідальний за теракт 11 вересня. При цьому Обама запевнив, що американські спецслужби і армія віддано захищають свою країну, а "Ісламська держава" обов'язково буде переможена.

"Скажу всім, хто служить чи служив: бути вашим головнокомандувачем - найбільша честь всього мого життя", - сказав Обама.

При цьому він зауважив, що захищаючись від зовнішніх загроз важливо не допустити ослаблення американських цінностей, не повторювати помилок, зроблених у таємних тюрмах Гуантанамо, не порушувати право приватності і не дискримінувати американців-мусульман.

"Тож давайте будемо пильними, але не наляканими. ІДІЛ спробує вбити невинних людей. Але вони не зможуть перемогти Америку, доки ми не зрадимо нашу конституцію і наші принципи у цій боротьбі. Суперники, такі як Росія чи Китай, не зрівняються з нашим впливом світі, поки ми не відмовимовся від того, за що стоїмо і не станемо ще однією великою країною, яка намагається залякати менших сусідів. І тут я підхожу до заключного пункту - наша демократія в небезпеці, якщо ми будемо ставитися до неї, як до данності", - сказав Обама.

Він наголосив, що американці повинні пам'ятати, що ніщо не відбувається просто так. І кожен раз, коли вони критикують владу за щось, їм варто пам'ятати, хто обрав цю владу. Тому варто відповідально ставитися до демократичних процесів і виборів.

Свою промову Обама закінчив словами подяки своїй дружині Мішель, дітям, віце-президенту Джозефу Байдену, всім працівникам Адміністрації і всім американцям.

"Так ми можемо! Так, ми зробили!", - сказав Обама, нагадавши своє передвиборче гасло.