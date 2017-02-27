Оскар 2017 пройшов з захопленням, проте не без казусів

Живі фотографії зірок-переможців викладені в соцмережах.

У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії Оскар. Очевидно, робота над помилками минулого року була виконана. Після скандальної "занадто білої" церемонії 2016-го, в цьому році статуетку "За кращий фільм" забрав додому Баррі Дженкінс. Хоча не обійшлося і без казусів. Спочатку ведучі оголосили, що в номінації переміг мюзикл "Ла-Ла Ленд". Це не єдина помилка цьогорічного "Оскара". Ще організатори наплутали з фото померлих діячів кіноіндустрії і показали живу людини серед покійних.

Але все ж свято вдалося. Знімки того, що відбувається на сцені, в залі і за лаштунками урочистої церемонії наповнили соцмережі.

На фотографіях Дем'єн Шазелл, наймолодший кращий режисер року за Ла-Ла-Ленд, Махершала Алі, перший оскароносний актор-мусульманин, і 98-річна Кетрін Джонсон, прототип головної героїні "Прихованих фігур" не приховують своїх емоцій перед об'єктивами.

Нагадаємо, що в США були названі володарі премії "Оскар"-2017. Тріумфатором церемонії став мюзикл "Ла-Ла Ленд".

