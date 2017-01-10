Орбан хоче натиснути на фонд Сороса, сподіваючись на підтримку Трампа - The Guardian

Прем'єр-міністр Угорщини сподівається скористатися особистим конфліктом бізнесмена з майбутнім президентом США.

Орбан радий, що Трамп переміг на виборах. © European Council

Іноземні неурядові організації ввключно з тими, які фінансує мільярдер Джордж Сорос, бояться стати мішенню для нового наступу з боку популістського уряду країни. Особливо після того, як на виборах в США переміг Дональд Трамп.

Як повідомляє The Guardian, угорський уряд збирається змусити лідерів неурядових організацій декларувати їхні особисті активи так само, як депутати чи державні службовці. Активісти вже називають цей намір "залякуванням" громадянського суспільства. Парламент Угорщини збирається розглянути його в квітні, згідно з порядком денним на 2017 рік.

Цей намір вважається одним із останніх агресивних кроків прем'єр-міністра Віктора Орбана, націлених перетворити Угорщину на "неліберальну країну", за що світова спільнота вже неодноразово його критикувала. Угорський прем'єр вже запровадив низку рішень, які затикають рота вільній пресі і обмежують незалежність системи юстиції.

Громадські активісти нагадують, як Орбан вже критикував різні неурядові організації і називав їх "проплаченими політичними активістами, які відстоюють іноземні інтереси". Але наближення інавгурації Дональда Трампа дає угорському голові уряду надію, що в нього з'явиться можливість для більш радикальних дій.

"В результаті перемоги Дональда Трампа на виборах, Орбан відчуває, що тепер один із двох міжнародних гравців, які дбають про долю неурядових організацій в Угорщині, а це США і ЄС, тепер на його боці. Тому що Трамп - запеклий опонент Джорджа Сороса", - сказав старший співробітник будапештського аналітичного центру Political Capital Institute Петер Креко.

В Угорщині 60 організацій отримують гранти від Open Society Foundations Джорджа Сороса.

"Орбан чекає, що якщо він атакує неурядові організації, профінансовані Соросом, Держсдепартамент США і посоліство в Будапешті не будуть їх захищати так, як раніше", - додав Креко.

Нещодавно у Будапешті протестували проти утисків свободи преси партією Орбана. Цей протест проти політики влади не є поодиноким випадком. Багатотисячні протести проти політики Орбана і раніше проходили в Угорщині. Не задоволені цією політикою і в ЄС. Так, нещодавно глава МЗС Люксембургу навіть зажадав виключити Угорщини з ЄС. Причиною такої заяви стали дії Орбана щодо мігрантів.