Опубліковано запис розмови з екіпажем російського літака перед падінням

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Диспетчер передає дані про курс та погоду, потім зв'язок переривається.

Опубліковано запис розмови диспетчера з пілотами "Ту-154"

У Мережі з'явився запис розмови диспетчера з екіпажем літака "Ту-154" міноборони РФ, який зник з радарів вранці в неділю, 25 грудня, через 20 хвилин після вильоту з Сочі.

На записі чути розмову нібито співробітниці Чорноморського центру організації повітряного руху з екіпажем літака. Диспетчер передає дані про курс та погоду, потім зв'язок переривається і екіпаж перестає відповідати.

У Міністерстві оборони РФ запис поки ніяк не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що літак Міністерства оборони Російської Федерації "Ту-154" пропав з радарів вранці в неділю через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Пізніше особисті речі пасажирів і уламки літака були знайдені в морі на відстані близько 14-16 км від берега. На борту літака, згідно з останніми даними, перебувало 92 людини.

У числі пасажирів "Ту-154" були журналісти і колектив ансамблю пісні і танцю імені Александрова. Артисти і журналісти прямували до Сирії, де на російській авіабазі "Хмеймим" повинен був пройти святковий новорічний концерт для російських військових у Сирії. Всього на борту літака знаходилися 64 артиста ансамблю ім. Александрова, дев'ять журналістів, вісім військовослужбовців, вісім членів екіпажу, двоє цивільних службовців і член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єлизавета Глінка.

З них троє журналістів "Першого каналу", троє співробітників телеканалу "Звезда" і три людини знімальної групи телеканалу "НТВ".