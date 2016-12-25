Опубліковано запис розмови з екіпажем російського літака перед падінням

Диспетчер передає дані про курс та погоду, потім зв'язок переривається.
У Мережі з'явився запис розмови диспетчера з екіпажем літака "Ту-154" міноборони РФ, який зник з радарів вранці в неділю, 25 грудня, через 20 хвилин після вильоту з Сочі.
На записі чути розмову нібито співробітниці Чорноморського центру організації повітряного руху з екіпажем літака. Диспетчер передає дані про курс та погоду, потім зв'язок переривається і екіпаж перестає відповідати.
У Міністерстві оборони РФ запис поки ніяк не прокоментували.
Раніше повідомлялося, що літак Міністерства оборони Російської Федерації "Ту-154" пропав з радарів вранці в неділю через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Пізніше особисті речі пасажирів і уламки літака були знайдені в морі на відстані близько 14-16 км від берега. На борту літака, згідно з останніми даними, перебувало 92 людини.
У числі пасажирів "Ту-154" були журналісти і колектив ансамблю пісні і танцю імені Александрова. Артисти і журналісти прямували до Сирії, де на російській авіабазі "Хмеймим" повинен був пройти святковий новорічний концерт для російських військових у Сирії. Всього на борту літака знаходилися 64 артиста ансамблю ім. Александрова, дев'ять журналістів, вісім військовослужбовців, вісім членів екіпажу, двоє цивільних службовців і член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єлизавета Глінка.
З них троє журналістів "Першого каналу", троє співробітників телеканалу "Звезда" і три людини знімальної групи телеканалу "НТВ".DT.UA