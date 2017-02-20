Опубліковано відеозапис вбивства Кім Чон Нама з камер зовнішнього спостереження

Відеокамери зафіксували вбивцю, яка підійшла до брата Кім Чен Ина зі спини.

Кім Чон Нама, ймовірно, вбила жінка

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя та вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина –

На записах, зроблених різними камерами, видно як Кім Чон Нам направляється до квиткового терміналу. У цей момент жінка в білій блузці підійшла до нього зі спини, щось притиснула до його обличчя і швидко пішла.

На наступних кадрах Кім Чон Нам спілкується з співробітниками аеропорту і в супроводі поліції направляється до медпункту.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.