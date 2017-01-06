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Опубліковано відеозапис теракту в Ізмірі

6 січня в 02:14

Імовірно теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".

Теракт Измир
Опубліковано відео теракту в турецькому Ізмірі

У Мережі опублікований відеозапис, з зовнішніх камер спостереження, вибуху перед будівлею суду в турецькому місті Ізмір, в результаті якого загинули дві людини і десять були поранені.

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Раніше турецьке бюро CNN повідомило, що в Ізмірі вдень, 5 січня, прогримів потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. За даними Генконсульства України в Туреччині, українців немає серед постраждалих в результаті вибуху. У свою чергу, губернатор Ізміра Ерол Айилдиз заявив, що після теракту знищені два терориста і зазначив, що теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".

За матеріалами: DT.UA
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Теги теракт вибух суд Туреччина
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