Опубліковано відеозапис теракту в Ізмірі

Імовірно теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".

Опубліковано відео теракту в турецькому Ізмірі

У Мережі опублікований відеозапис, з зовнішніх камер спостереження, вибуху перед будівлею суду в турецькому місті Ізмір, в результаті якого загинули дві людини і десять були поранені.

Раніше турецьке бюро CNN повідомило, що в Ізмірі вдень, 5 січня, прогримів потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. За даними Генконсульства України в Туреччині, українців немає серед постраждалих в результаті вибуху. У свою чергу, губернатор Ізміра Ерол Айилдиз заявив, що після теракту знищені два терориста і зазначив, що теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".