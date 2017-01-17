Опубліковано відео затримання терориста стамбульського

Після затримання Машарипова стамбульська поліція провела рейди по 152 адресам.
Затриманий вже визнав свою провину. Також відбитки пальців співпали з наявними у поліції.
Після затримання Машарипова стамбульська поліція провела рейди по 152 адресам, всього затримано 30 осіб.
Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану, що складається в рядах терористів "Ісламської держави".
4 січня влада Туреччини повідомили про те, що особистість терориста встановлена. Водночас, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не став оголошувати ім'я злочинця.DT.UA