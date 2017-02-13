Опубліковано відео запуску балістичної ракети КНДР

Північна Корея провела чергове випробування балістичної ракети.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".
#BREAKING: North Korea publishes video of yesterday's missile test pic.twitter.com/0732BlcJ3m— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 лютого 2017 р.
Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.
Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.DT.UA