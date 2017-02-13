Опубліковано відео запуску балістичної ракети КНДР

Північна Корея провела чергове випробування балістичної ракети.

В Мережі опубліковане відео запуску балістичної ракети КНДР Скриншот из YouTube

В Мережі опубліковане відеоПівнічною Кореєю, яка вчора 12 лютого, впала у води Японського моря.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".

Раніше повідомлялося, що КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.