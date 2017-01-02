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Опубліковано відео теракту в Стамбулі

2 січня в 18:06

Камери зовнішнього спостереження зафіксували терориста, расстреливавшего відвідувачів нічного клубу.

теракт Стамбул 1.01.17
Камера зафіксувала озброєного автоматом терориста
У Мережі з'явився відеозапис із камер зовнішнього спостереження біля нічного клубу Reіna у Стамбулі, який зазанав терористичної атаки 1 січня. Відео опубліковане на Youtube-сторінці телеканалу Russia Today.

На записі видно, як терорист, озброєний автоматом Калашникова, веде вогонь по відвідувачах біля входу до клуба.

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В результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Стамбул теракт Туреччина ІДІЛ
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