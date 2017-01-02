Опубліковано відео теракту в Стамбулі

Камери зовнішнього спостереження зафіксували терориста, расстреливавшего відвідувачів нічного клубу.

Камера зафіксувала озброєного автоматом терориста

У Мережі з'явився відеозапис із камер зовнішнього спостереження біля, який зазанав терористичної атаки 1 січня. Відео опубліковане на Youtube-сторінці телеканалу Russia Today.

На записі видно, як терорист, озброєний автоматом Калашникова, веде вогонь по відвідувачах біля входу до клуба.

В результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".