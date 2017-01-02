Опубліковано відео теракту в Стамбулі

Камери зовнішнього спостереження зафіксували терориста, расстреливавшего відвідувачів нічного клубу.
На записі видно, як терорист, озброєний автоматом Калашникова, веде вогонь по відвідувачах біля входу до клуба.
В результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".DT.UA