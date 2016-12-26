Опубліковано відео підйому уламків російського Ту-154 у Чорному морі

На поверхню вдалося підняти тіла 13 загиблих.

До Москви відправили перший борт із тілами жертв авіакатастрофи tvc.ru

Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації надало відеозапис пошукової операції в акваторії Чорного моря, на якій зображений підйом уламків

За даними агентства ТАСС, до вечора понеділка, 26 грудня, рятувальникам вдалося виявити тіла 13 загиблих.

Вранці в понеділок до Москви прибув перший борт борт з тілами для проведення впізнання та судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, 25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак Ту-154 Міністерства оборони Російської Федерації. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі учасники ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Первого канала", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно ввивозила українських дітей з окупованого Донбасу. Пасажири літака летіли до Сирії на російську авіабазу Хмеймім з новорічним концертом.

Детальніше про катастрофу читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа російського Ту-154: головне".