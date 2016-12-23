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Опубліковано відео наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні

23 грудня в 13:18

Момент наїзду зняв відеореєстратор таксі, що  знаходилося поблизу.

Берлин теракт
Відеореєстратор таксі записав теракт
Українська правда
Відеореєстратор, встановлений в машині берлінського таксиста, записав момент здійснення теракту в понеділок, 19 грудня. Відеозапис опублікувало видання The Guardian у п'ятницю, 23 грудня.

На відео залишився момент в'їзду вантажівки в різдвяний ярмарок Breitscheidplatz plaza.

У момент скоєння наїзду водій таксі знаходився поруч із ярмарком – він чекав на клієнтів біля Меморіальної церкви Кайзера Вільгельма.

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Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.

У четвер, 22 грудня, різдвяні ярмарки Берліна відновили роботу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ярмарок Берлін відео вантажівка
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