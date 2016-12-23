Опубліковано відео наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні

Момент наїзду зняв відеореєстратор таксі, що знаходилося поблизу.
На відео залишився момент в'їзду вантажівки в різдвяний ярмарок Breitscheidplatz plaza.
У момент скоєння наїзду водій таксі знаходився поруч із ярмарком – він чекав на клієнтів біля Меморіальної церкви Кайзера Вільгельма.
Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.
Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.
Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".
Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.
У четвер, 22 грудня, різдвяні ярмарки Берліна відновили роботу.DT.UA