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Опубліковані перші фото переїзду Обами з Білого дому

18 січня в 02:36

Сім'я 44-го президента США переїжджає в садибу, що належить прес-секретарю Білла Клінтона.

Дом Обамы
Обама вже переїжджає з Білого дому
Business Insider
Майно сім'ї 44-го президента США Барака Обами вже вивозять з Білого дому у Вашингтоні в інший особняк у цьому ж місті.

Фото садиби і перевезення речей до неї у своєму Тwitter опублікувала Бетсі Кляйн, продюсер каналу CNN.

Ще в листопаді 2016 року портал Business Insider повідомляв, що Обама буде жити в будинку, який належить колишньому прес-секретареві Білого дому (під час президента Білла Клінтона) Джо Локхарту.

Як повідомлялося, на 20 січня призначена інавгурація нового обраного президента США Дональда Трампа.

За матеріалами: DT.UA
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