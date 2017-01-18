Опубліковані перші фото переїзду Обами з Білого дому

Сім'я 44-го президента США переїжджає в садибу, що належить прес-секретарю Білла Клінтона.

Обама вже переїжджає з Білого дому Business Insider

Майно сім'ї 44-го президента США Барака Обами вже вивозять з Білого дому у Вашингтоні в інший особняк у цьому ж місті.

Фото садиби і перевезення речей до неї у своєму Тwitter опублікувала Бетсі Кляйн, продюсер каналу CNN.

Moving day at the new Обама динозавр, where a few sets of golf clubs just headed in pic.twitter.com/RwTJXymkmK — Betsy Klein (@betsy_klein) 17 січня 2017 р.

Ще в листопаді 2016 року портал Business Insider повідомляв, що Обама буде жити в будинку, який належить колишньому прес-секретареві Білого дому (під час президента Білла Клінтона) Джо Локхарту.

Як повідомлялося, на 20 січня призначена інавгурація нового обраного президента США Дональда Трампа.