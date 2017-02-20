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Опубліковані кращі фотографії музичної індустрії

20 лютого в 14:37

Гран-прі виборола Марія Лусієро з Німеччини за портрет Холі Херндон

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Лучшие снимки конкурса Ultimate Music Moment_11 < >
Музичний фестиваль Beijing Strawberry в Пекіні. Фото: Лорен Ху

Журі міжнародного конкурсу Ultimate Music Moment, організованого фотожурналом PDN і покликаного відзначити фотографів, які працюють в світі музики, оголосило імена переможців 2017 року.

Володарем Гран-прі стала німецький фотограф Марія Лусієро за портрет американської композиторки і музики Холлі Херндон. В якості призу вона отримає грошову премію в розмірі  500. Крім переможця загального конкурсу журі також обрало призерів у тематичних категоріях "Портрет", "Виступи" і "Натовп" — в цій номінації брали участь фотографії відвідувачів концертів та музичних фестивалів.

Серед кращих — Катерина Бензова з США, яка надіслала на розгляд журі знімки, які були зроблені під час виступів Мериліна Менсона, Міка Джаггера і Ленні Кравіца; а також Джанетт Мозес, яка зняла серію про будні американської панк-рок-групи The Coathangers, і французький фотограф, що мешкає в Китаї, Лорен Ху — його серія присвячена пекінським фестивалю Beijing Strawberry.

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За матеріалами: shutterloveonline.com
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