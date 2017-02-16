Опубліковані фотографії Мерилін Монро, що зберігалися в таємниці

Протягом багатьох років фотографії вагітної актриси зберігала її близька подруга.

Британське видання Daily Mail опублікувало раніше невідомі фотографії вагітної голлівудської актриси Мерилін Монро. Знімки були зроблені 8 липня 1960 року в Нью-Йорку її подругою Фрідою Халл, яка зберігала їх до самої своєї смерті і не продала їх навіть незважаючи на скрутне фінансове становище.

Фотографії стали Надбанням громадськості після того, як аукціонний дім Julien's Auctions продав їх поряд з іншими речима з особистої колекції Халл. Покупцем на аукціоні в Лос-Анжелесі виступив її друг і сусід Тоні Майклз. Він розповів, що давно знав про ці знімки і хотів їх купити, але Халл відмовлялася від пропозицій, бажаючи зберегти секрет подруги.

Час, коли були зроблені фото, збігається з періодом зйомок фільму "Займемося коханням", в якому Монро грала разом з одруженим французьким актором Івом Монтаном. За словами Тоні Майклза, саме він, а не тодішній чоловік актриси, драматург Артур Міллер, був батьком дитини.

"Про це мені розповідала Фріда. Це не було її здогадками чи припущеннями. Вона знала напевно, що батько — Ів Монтан. Вона була дуже близька з Мерилін", — говорить Майклз. За його словами, дитину Монро в результаті втратила. Був це викидень чи аборт, так ніхто і не дізнався."

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