ООН засудила теракти в Афганістані

Внаслідок вибухів у Кабулі і Кандагарі загинули 49 осіб, близько 90 отримали поранення.

В ООН засудили дії афганських терористів

засудили теракти в Афганістані, внаслідок яких загинуло 49 осіб і близько 90 отримали поранення, повідомляють " Українські новини ".

Представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарік зазначив, що подібні напади порушують норми міжнародного права і не підлягають виправданню.

"ООН висловлює солідарність з народом і урядом Афганістану і Об'єднаних Арабських Еміратів, а також закликає притягнути відповідальних за напад до правосуддя", - підкреслив Дюжжарік.

У своїй письмовій заяві дипломат акцентував увагу на тому, що подібні напади також порушують права людини.

"Невиборчі напади на цивільних осіб, включно з послами, є порушенням прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також не мають виправдання", - наголошується в заяві.

Раніше, 10 січня, в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану. Внаслідок вибуху постраждали 70 людей, 38 осіб загинули. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Вибух у Кандагарі став причиною загибелі 11 людей. Ще 18 постраждалих отримали поранення, в тому числі губернатор провінції. Відповідальність за цей теракт поки не взяла на себе жодна терористична організація.

Серед постраждалих від теракту був і посол ОАЕ в Афганістані. Також серед загиблих внаслідок вибуху виявилися п'ятеро співробітників гуманітарної місії ОАЕ.