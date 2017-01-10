ООН запросила у донорів більше 800 мільйонів доларів на допомогу палестинцям

Гроші підуть на допомогу палестинцям на Західному березі Йордану, в Східному Єрусалимі, Газі та Сирії.

ООН має намір продовжити фінансову допомогу палестинцям rnd-sale.ru

Керівництво Близькосхідного агентствадля допомоги палестинським біженцям звернулося до донорів із закликом виділити 813 мільйонів доларів США в фонд по наданню надзвичайної допомоги жителям окупованих палестинських територій. Ці кошти підуть також на допомогу палестинським біженцям, постраждалим в результаті війни в Сирії.

Голова агентства П'єр Кренбюль заявив, що мова йде про потреби 1,6 мільйона палестинських біженців, повідомляє Центр новин ООН.

Приблизно половина суми необхідна для фінансування проектів на окупованих територіях, зокрема в секторі Газа, на Західному березі, включаючи Східний Єрусалим.

В Газі в 2017 році планується забезпечувати продовольчою допомогою понад 900 тисяч чоловік. Запланована і фінансова підтримка сім'ям, чиї будинки були зруйновані або пошкоджені в ході конфлікту в 2014 році. В рамках цієї програми в 2017 році приблизно 50 тисяч палестинських сімей з Гази отримають кошти на відновлення своїх будинків і субсидії для оренди житла.

Допомога у вигляді готівкових коштів і продовольчих ваучерів продовжать отримувати потребують палестинці на Західному березі.

Друга частина суми - 411 мільйонів доларів США - призначена для палестинців, які постраждали внаслідок сирійського конфлікту. Це більше 400 тисяч чоловік.

Раніше Ізраїль заявив про намір скоротити розмір свого внеску в користь Організації об'єднаних націй у відповідь на резолюцію Радбезу ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції.