ООН запросила у донорів більше 800 мільйонів доларів на допомогу палестинцям

Гроші підуть на допомогу палестинцям на Західному березі Йордану, в Східному Єрусалимі, Газі та Сирії.
Голова агентства П'єр Кренбюль заявив, що мова йде про потреби 1,6 мільйона палестинських біженців, повідомляє Центр новин ООН.
Приблизно половина суми необхідна для фінансування проектів на окупованих територіях, зокрема в секторі Газа, на Західному березі, включаючи Східний Єрусалим.
В Газі в 2017 році планується забезпечувати продовольчою допомогою понад 900 тисяч чоловік. Запланована і фінансова підтримка сім'ям, чиї будинки були зруйновані або пошкоджені в ході конфлікту в 2014 році. В рамках цієї програми в 2017 році приблизно 50 тисяч палестинських сімей з Гази отримають кошти на відновлення своїх будинків і субсидії для оренди житла.
Допомога у вигляді готівкових коштів і продовольчих ваучерів продовжать отримувати потребують палестинці на Західному березі.
Друга частина суми - 411 мільйонів доларів США - призначена для палестинців, які постраждали внаслідок сирійського конфлікту. Це більше 400 тисяч чоловік.
Раніше Ізраїль заявив про намір скоротити розмір свого внеску в користь Організації об'єднаних націй у відповідь на резолюцію Радбезу ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.
Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції.DT.UA