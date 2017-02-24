ООН розпочала Всесвітню кампанію по боротьбі з морським сміттям

Якщо проблему не вирішувати, до 2050 року в світовому океані пластикових відходів буде більше, ніж риби.

Пластик в Тихому океані перетворився в сміттєвий континент National Geographic

Якщо людство не відмовиться від одноразових пляшок, пакетів і стаканчиків, а також косметики з пластиковими мікрочастинками, то до 2050 року у світовому океані пластикових відходів буде більше, ніж риби.

У зв'язку з цим Організація об'єднаних націй під егідою Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) запустила програму Всесвітню кампанію по боротьбі з морським сміттям.

"Настав час вирішити проблему пластику, який губить наші океани. Він забруднює пляжі Індонезії, осідає на дні океану, на Північному полюсі, потрапляє по харчової ланцюга на наші обідні столи. Проблема ускладнилася через нашого тривалої бездіяльності. Ми повинні зупинити цю небезпечну тенденцію", - заявив глава ЮНЕП Ерік Солхейм, повідомляє Центр новин ООН.

Повідомляється, що забруднення, яке викликається скиданням відходів та сміття в море, є основною причиною деградації як береговий, так і прибережної смуги у всіх регіонах світу. При цьому до 80 відсотків всього сміття в світовому океані складається із пластика, який є джерелом накопичення стійких токсичних речовин. За даними ООН, щорічно в океан потрапляє понад 8 млн тонн пластикових відходів.

Всесвітня кампанія за чисті моря стартувала на Балі, де проходив Всесвітній саміт з питань світового океану. Вона спрямована на те, щоб уряди проводили політику скорочення використання пластику, пластикових упаковок, змінювали вимоги до промислової продукції. Одна з пропозицій – заборонити використання целофанових пакетів або обкладати високими податками товари в пластикових упаковках. Експерти попереджають, що без таких заходів наслідки забруднення морів виявляться незворотними.

Як повідомлялося, в північній частині Тихого океану пластикові відходи, знесені туди течією, вже сформували так званий східний сміттєвий континент.