ООН попросила у донорів 8 мільярдів доларів на допомогу сирійцям

Допомога потрібна як сирійцям, так і громадам, які приймають біженців у сусідніх країнах.

На допомогу біженцям потрібні мільярди доларів

Установи ООН разом з партнерськими неурядовими організаціями звернулися до донорів із закликом виділити більше 8 млрд доларів США на надання допомоги на допомогу постраждалим від війни сирійцям і громадам сопрдельных з Сирією країн, які приймають у себе біженців.

Так, 4,63 млрд доларів необхідно майже п'яти мільйонам біженців з Сирії та 4,4 мільйонам людей у приймаючих їх громадах в Туреччині, Лівані, Йорданії, Іраку та Єгипті. Ще 3,4 мільярда доларів США знадобляться в цьому році для задоволення гуманітарних потреб 13,5 мільйона чоловік в самій Сирії, повідомляє Центр новин ООН.

На сьогоднішній день у Сирії приблизно 4,6 мільйона чоловік проживають у важкодоступних і обложених районах. Більше половини сирійців були змушені покинути свої будинки, багато з них переселялися по кілька разів.Основну тяжкість шестирічного конфлікту продовжують нести на собі цивільні особи, відзначають в ООН.

Серед потребують допомоги в самій Сирії близько 2 мільйонів дітей у віці до п'яти років.

Нагадаємо, у столиці Казахстану Астані проходять переговори по врегулюванню конфлікту в Сирії, однак остаточна домовленість на них ще не досягнуто.

Про основні етапи розвитку та учасників конфлікту в Сирії читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".