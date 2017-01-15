Олланд закликав Трампа до обережності щодо близькосхідної проблеми

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Перед інавгурацією новообраного президента США в Парижі почала роботу міжнародна конференція з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Олланд застеріг Трампа від різких кроків щодо Ізраїлю та Палестини

Президент Франціїзакликав нову адміністрацію Білого дому приймати зважені рішення щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

"Через понад 20 років після підписання угод Осло кожен повинен добре знати, який урок, який ми виносимо з історії. Кожен повинен добре розуміти, яка мета, і те, що не можна ні в чому імпровізувати, або що-то круто міняти", – заявив Олланд під час виступу на міжнародній конференції з близькосхідного врегулювання в Парижі в неділю, 15 січня.

Французький президент нагадав, що світова спільнота давно займається палестинською проблемою, і зусилля в цьому напрямку мають бути продовжені.

"Справедливо і необхідно, щоб міжнародне співтовариство серйозно задумалося про найкращий спосіб досягнення рішення через співіснування двох держав. І я стверджую, що це рішення - єдине можливе для миру і безпеки", – підкреслив Оланд.

На міжнародну конференцію в Парижі, яка відкрилася 15 січня, прибули представники 70 держав, але ні Ізраїль, ні Палестина не беруть участі в її роботі.

Згідно з проектом підсумкової заяви, яка потрапило в розпорядженні інформаційного агентства AP, конференція закличе Ізраїль і Палестинську національну автономію "офіційно підтвердити прихильність рішенню, що грунтується на принципі двох держав".

Як повідомив агентству AP французький дипломат на умовах анонімності, паризька конференція не випадково проводиться напередодні майбутньої інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, щоб донести до нього колективний міжнародний заклик до миру.

У той же час прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав конференцію марною, і дав зрозуміти, що Тель-Авів не збирається брати до уваги її результати.