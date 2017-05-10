Олланд прийняв відставку уряду Франції

Прем'єр-міністр Казнєв подав у відставку у відповідності з французькою політичною традицією.

Уряд Казньова пішов у відставку

Уряд Франції на чолі з прем'єр-міністром Бернаром Казньовом склав повноваження у середу, 10 травня. Президентприйняв відставку уряду, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Казньов і міністри написали заяву про відставку у відповідності з французькою політичною традицією, так як раніше Конституційна рада офіційно оголосила перемогу Емануеля Макрона на виборах президента. Тепер йому належить сформувати новий уряд.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в матеріалі DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".