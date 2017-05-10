Олланд прийняв відставку уряду Франції

Прем'єр-міністр Казнєв подав у відставку у відповідності з французькою політичною традицією.
Казньов і міністри написали заяву про відставку у відповідності з французькою політичною традицією, так як раніше Конституційна рада офіційно оголосила перемогу Емануеля Макрона на виборах президента. Тепер йому належить сформувати новий уряд.
Le premier Ministre @BCazeneuve a présenté la démission du gouvernement au président @fhollande pic.twitter.com/H3QNdzq8Si— Élysée (@Elysee) 10 травня 2017 р.
Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.
Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.
Більше про переможця на виборах у Франції читайте в матеріалі DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".DT.UA