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Олланд пообіцяв не залишити без відповіді хакерську атаку на штаб Макрона

6 травня в 23:19

Французький президент знав про ризики, так як подібне вже траплялося в інших країнах.

Олланд
Олланд відреагував злом пошти штабу Макрона
Президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв, що хакерська атака на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона не залишиться без відповіді.

Він також заявив, що знав про високу ймовірність таких ризиків, так як це вже траплялося в інших державах, повідомляє Le Figaro.

Як стало відомо раніше, штаб Макрона зазнав хакерської атаки, в результаті якої було викрадено великий обсяг даних.

Користувач під ніком Emleaks розмістило на файлообміннику Pastebin, який дозволяє публікувати дані анонімно, 9 Гб інформації з комп'ютерів штабу і дамп робочої пошти.

Повідомлялося, що витік документів відбулася надто пізно, щоб вплинути на результат виборів. Співробітники WikiLeaks перевіряють деякі дані, що потрапили в мережу.

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Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Франція вибори Макрон Ле Пен Олланд
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