Олланд пообіцяв не залишити без відповіді хакерську атаку на штаб Макрона

Французький президент знав про ризики, так як подібне вже траплялося в інших країнах.
Він також заявив, що знав про високу ймовірність таких ризиків, так як це вже траплялося в інших державах, повідомляє Le Figaro.
Як стало відомо раніше, штаб Макрона зазнав хакерської атаки, в результаті якої було викрадено великий обсяг даних.
Користувач під ніком Emleaks розмістило на файлообміннику Pastebin, який дозволяє публікувати дані анонімно, 9 Гб інформації з комп'ютерів штабу і дамп робочої пошти.
Повідомлялося, що витік документів відбулася надто пізно, щоб вплинути на результат виборів. Співробітники WikiLeaks перевіряють деякі дані, що потрапили в мережу.
Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.
Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.
Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA