Олланд пообіцяв не залишити без відповіді хакерську атаку на штаб Макрона

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Французький президент знав про ризики, так як подібне вже траплялося в інших країнах.

Олланд відреагував злом пошти штабу Макрона

Президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв, щоне залишиться без відповіді.

Він також заявив, що знав про високу ймовірність таких ризиків, так як це вже траплялося в інших державах, повідомляє Le Figaro.

Як стало відомо раніше, штаб Макрона зазнав хакерської атаки, в результаті якої було викрадено великий обсяг даних.

Користувач під ніком Emleaks розмістило на файлообміннику Pastebin, який дозволяє публікувати дані анонімно, 9 Гб інформації з комп'ютерів штабу і дамп робочої пошти.

Повідомлялося, що витік документів відбулася надто пізно, щоб вплинути на результат виборів. Співробітники WikiLeaks перевіряють деякі дані, що потрапили в мережу.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".