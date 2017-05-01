Одеська поліція тимчасово перейшла на посилений режим роботи

З 1 по 9 травня у місті планується ряд заходів, де поліція буде забезпечувати правопорядок.

В Одесі поліція перейшла на посилений режим роботи Uncleroo / Depositphotos

Одеська поліція перейшла на посилений режим на час травневих свят. Вночі на понеділок на патрулювання міста вийшло більше двох тисяч правоохоронців, зазначає співробітник прес-служби поліції Одеської області.

Наголошується, що з першого по дев'яте травня у місті пройде ряд заходів, на яких правоохоронні органи будуть забезпечувати безпеку.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.