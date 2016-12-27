Обрання Трампа президентом США не вплине на відносини НАТО із союзниками – Маккейн

Із боку США завжди буде "сильна і значуща відповідь" у відповідь на російську агресію, заявив сенатор.

Відносини НАТО з союзниками не зміняться, Маккейн пообіцяв

При новому президента США Дональда Трампа відносини НАТО з союзниками, зокрема, з країнами Балтії, не зазнають змін, заявив у вівторок, 27 грудня, який перебуває з візитом в Талліні американський сенатор Джон Маккейн, передає Reuters

Як наголошується в публікації, обрання Трампа президентом США дуже стурбувало Естонію, Литву і Латвію.

"Я думаю, що присутність американських військ тут, в Естонії є сигналом того, що ми віримо в те, і Рональд Рейган вірив, що це світ можливий з допомогою сили",- заявив журналістам Маккейн в естонській столиці.

"І кращий спосіб запобігти російську агресію - мати надійний, сильний альянс НАТО", - заявив Маккейн. Він також підкреслив, що незалежно від того, хто був або буде президентом США, завжди буде "сильна і значуща відповідь" у відповідь на російську агресію.

Також під час Маккейн заявив про те, що немає ніяких сумнівів в тому, що росіяни займалися хакерством, "але ще слід з'ясувати, чи вплинула, наприклад, діяльність російських хакерів на підсумки президентських виборів".

Раніше експерти National Interest писали, що Трамп може промовчати про Крим і добиватися повернення Донбасу Україні. Під час кампанії Трамп заявляв про намір збудувати абсолютно нові відносини з Росією. І питання України повинно стати першим на порядку денному. Новому президенту, на думку авторів, варто взяти за основу три важливі кроки: "погодитися непогоджуючись" з окупацією Криму, добитися збереження приналежності Донбасу до України і заснувати міжнародний фонд його відбудови.

Тим часом, республіканець Джон Маккейн назвав "неприйнятними" наміри Трампа зблизитися з Росією. Він нагадав, що Путін - це колишній агент КДБ, якому не можна вірити. А остання спроба США перезавантажити відносини Росією закінчилися вторгненням російських військ в Україну і Сирію.

Детальніше про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах у США та пріоритети його політики на посаді глави держави читайте в статті Богдана Яременка та Олега Белоколоса "Вибори президента США: як сталося неймовірне, і чого очікувати Україні?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".