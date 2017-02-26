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Обраний новий голова Демократичної партії США

26 лютого в 03:07

Партію очолив міністр Обами.

Том Перес
Тому Перес став новим главою Демпартії США
Новим головою Національного комітету Демократичної партії США обраний Тому Перес.

Екс-міністр праці в адміністрації Барака Обами у своїй промові заявив, що демократам загрожує "криза довіри". Перес пообіцяв стати на боротьбу з президентом США Дональдом Трампом і "правими республіканцями".

Члени Республіканської партії США, яку представляє президент Трамп, поки контролюють Білий дім, обидві палати Конгресу, а також майже дві третини законодавчих органів штатів.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на щорічному обіді кореспондентів Білого дому в цьому році.

За матеріалами: Associated Press
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Теги США партії президент Трамп Білий голова Перес Обама Корея органи
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