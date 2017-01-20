Обама звернувся до американців зі словами подяки у прощальному листі

44-й президент США вважає, що американські громадяни зробили його краще.
Глава держави нагадав, що в Білому домі існує традиція залишати овальному кабінеті лист наступнику.
"Але перед тим, як я залишу листа 45-му президенту, я хочу ще раз подякувати вам за честь бути вашим 44-м президентом. Тому що все, чого я навчився за цей час, я навчився завдяки вам. Ви зробили мене кращим як людину і як президента", – сказано у зверненні, опублікованому на офіційному сайті Білого дому у четвер, 19 січня.
Обама згадав працю американських науковців, які допомагають пораненим військовим. Про те, як змінюються життя сімей, шлюби які визнали рівними з традиційними. Як діти своєю щедрістю нагадують про обов'язок піклуватися про біженців, один про одного, працювати заради миру.
"Всі ці вісім років ви були джерелом доброти, життєстійкості і надії, з яких я черпав силу", – запевнив президент.
Говорячи про перспективи американського суспільства і політичної системи Обама нагадав, що "США – це не проект однієї людини".
"Наймогутніше слово в нашій демократії - це слово "Ми". Ми - народ. Ми впораємося", – підкреслив глава держави, додавши, що майбутнє країни – в щоденних прояви громадянської позиції.
"Всі ми, незважаючи на те, яку партію підтримуємо, повинні продовжувати цю роботу - роботу громадянина. Не тільки тоді, коли проходять вибори, не тільки коли під загрозою наші приватні інтереси, але і на всьому проміжку життєвого шляху", – зазначив президент.
Текст свого листа Обама закінчив фразою "Так, ми можемо" (Yes, we can) – слоганом його виборчої кампанії 2008 року.
Напередодні на своїй останній прес-конференції в статусі президента США Обама повідомив, що перший час після виходу у відставку збирається присвятити не політиці, а сім'ї.
"Я хочу побути трохи в тиші і не чути своїх промов, яких було дуже багато. Я хочу витратити дорогоцінний час з моїми дочками", - сказав Обама, зазначивши, що також має намір "дещо написати" на відпочинку.
Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа. На церемонії очікують близько мільйона чоловік.DT.UA