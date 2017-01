Обама звернувся до американців зі словами подяки у прощальному листі

44-й президент США вважає, що американські громадяни зробили його краще.

Перед тим, як залишити напуття Трампу в овальному кабінеті, Обама написав листа американцям whitehouse.gov

Президент США, термін повноважень якого спливаэ 20 січня, звернувся до американських громадян із прощальним листом.

Глава держави нагадав, що в Білому домі існує традиція залишати овальному кабінеті лист наступнику.

"Але перед тим, як я залишу листа 45-му президенту, я хочу ще раз подякувати вам за честь бути вашим 44-м президентом. Тому що все, чого я навчився за цей час, я навчився завдяки вам. Ви зробили мене кращим як людину і як президента", – сказано у зверненні, опублікованому на офіційному сайті Білого дому у четвер, 19 січня.

Обама згадав працю американських науковців, які допомагають пораненим військовим. Про те, як змінюються життя сімей, шлюби які визнали рівними з традиційними. Як діти своєю щедрістю нагадують про обов'язок піклуватися про біженців, один про одного, працювати заради миру.

"Всі ці вісім років ви були джерелом доброти, життєстійкості і надії, з яких я черпав силу", – запевнив президент.

Говорячи про перспективи американського суспільства і політичної системи Обама нагадав, що "США – це не проект однієї людини".

"Наймогутніше слово в нашій демократії - це слово "Ми". Ми - народ. Ми впораємося", – підкреслив глава держави, додавши, що майбутнє країни – в щоденних прояви громадянської позиції.

"Всі ми, незважаючи на те, яку партію підтримуємо, повинні продовжувати цю роботу - роботу громадянина. Не тільки тоді, коли проходять вибори, не тільки коли під загрозою наші приватні інтереси, але і на всьому проміжку життєвого шляху", – зазначив президент.

Текст свого листа Обама закінчив фразою "Так, ми можемо" (Yes, we can) – слоганом його виборчої кампанії 2008 року.

Напередодні на своїй останній прес-конференції в статусі президента США Обама повідомив, що перший час після виходу у відставку збирається присвятити не політиці, а сім'ї.

"Я хочу побути трохи в тиші і не чути своїх промов, яких було дуже багато. Я хочу витратити дорогоцінний час з моїми дочками", - сказав Обама, зазначивши, що також має намір "дещо написати" на відпочинку.

Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа. На церемонії очікують близько мільйона чоловік.