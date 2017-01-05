Обама влаштує вечірку на честь завершення президентських повноважень

У ЗМІ потрапив список зірок, запрошених на паті в Білому домі.

Обама влаштує "зіркову вечірку whitehouse.gov

Президент США Барак Обама та його суприга Мішель Обама влаштують "зіркову вечірку в Білому домі, розпочавши таким чином серію прощальних заходів у зв'язку із закінченням терміну президентських повноважень.

Вечірка запланована на п'ятницю, 6 січня, повідомляє The Washington Post.

На прийом запрошені найближчі друзі та основні донори, повідомило джерело американського видання.

Офіційного анонсу вечірки поки що немає, але вже відомий приблизний список гостей. Фото зі свята також навряд чи з'являться в соцмережах, оскільки у його учасників, швидше за все, заберуть мобільні гаджети на час заходу.

Що стосується зіркових гостей, то на вечірку прийдуть Бейонсе, Ашер, Стіві Уандер, репер Jay Z, актори Семюел Джексон і Бредлі Купер, режисери Джей-Джей Абрамс і Джордж Лукас. Запрошена і відома телеведуча і продюсер Опра Уїнфрі.

Раніше повідомлялося, що 10 січня Барак Обама виступить з прощальною промовою в Чикаго.