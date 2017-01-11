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Обама виступив з прощальною промовою

11 січня в 05:27

Останній публічний виступ Барака Обами як президента США відбувся в Чикаго.

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Обама виголосив прощальну промову
palinchak / Depositphotos
Президент США Барак Обама, який покидає свою посаду, виступив з прощальною промовою в Чикаго.

Виступ відбувся 10 січня (в ніч на 11 січня за київським часом).

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Нагадаємо, що 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

За матеріалами: DT.UA
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