Обама розповів про свої плани на життя у відставці

Президент США на відпочинку не хоче слухати власні промови.

Обама хоче побути в тиші palinchak / Depositphotos

Президент США Барак Обама , який 20 січня передасть повноваження глави держави переможцю недавніх виборів Дональду Трампу, перший час після виходу у відставку має намір присвятити не політиці, а своїй родині.

"Для мене важливо витратити певний час для того, щоб узагальнити цей дивовижний досвід, через який довелося пройти; переконатися в тому, що моя дружина, з якою я буду святкувати 25-річчя в цьому році, готова терпіти мене і йти зі мною трохи довше", - сказав Обама на своїй останній в якості президента прес-конференції 18 січня, повідомляє "Укрінформ".

"Я хочу побути трохи в тиші і не чути своїх промов, яких було дуже багато. Я хочу витратити дорогоцінний час з моїми дочками", - сказав Обама, зазначивши, що також має намір "дещо написати" на відпочинку.

Нагадаємо, що 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.