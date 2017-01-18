Обама розкритикував ідею Трампа про пом'якшення санкцій в обмін на ядерну угоду з РФ

Президент США нагадав, що причиною введення санкцій проти Росії стала її збройна агресія проти України.

Обама нагадав Трампу причину введення санкцій проти Росії oecd.org

Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і ряд інших держав ввелиу відповідь на незаконну анексію Криму і вторгнення в Донбас. І це не має ніякого відношення до ядерного потенціалу РФ, заявив президент США Барак Обама у відповідь на озвучену раніше обраним президентом Дональдом Трампом ініціативу пом'якшити санкції проти Росії в обмін на ядерне роззброєння, передає "Укрінформ"

"Причина, чому ми ввели санкції, полягає не в питанні ядерної зброї, але в порушенні незалежності і суверенітету держави - України - силовим шляхом з боку Росії. Це було покаранням не тільки з нашого боку, але і з боку цілого міжнародного співтовариства", – наголосив чинний президент, виступаючи на прес-конференції в Білому домі в середу, 18 січня.

Обама нагадав, що Росія окупувала українські території, продовжує втручатися у внутрішні справи країни і підтримує найманців в Донбасі, що є порушенням норм міжнародного права.

"Я сказав росіянам: як тільки ви припините це робити, санкції будуть зняті", – повідомив президент США.

Обама підкреслив, що США повинні відстоювати принципи міжнародного права, і не дозволяти сильним країнам порушувати права більш слабких.

У той же час, американський президент висловив надію на відновлення конструктивних відносин Вашингтона і Москви в майбутньому заради інтересів США і всього світового співтовариства.

"На початку свого першого терміну я робив все, що міг для того, щоб заохотити Росію бути конструктивним членом міжнародного співтовариства і намагався працювати з президентом і урядом Росії для допомоги диверсифікувати і модернізувати їхню економіку", – нагадав Обама, звернувши увагу, що, незважаючи на це, президент РФ Володимир Путін повернувся до агресивної антиамериканської риторики як у внутрішній, так і зовнішній політиці.

"Повернення до духу суперництва, який існував під час Холодної війни, перетворив двосторонні відносини на більш складні", – резюмував президент.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Тим часом, настпний президент США Дональд Трамп допустив пом'якшення санкцій проти РФу обмін на ядерну угоду.

Раніше в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп припустив пом'якшення санкцій проти Росії, якщо вона доведе свою ефективність в боротьбі проти ісламістського тероризму.