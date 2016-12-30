Обама прокоментував нові санкції проти РФ: "це ще не вся відповідь"

У найближчі дні в Конгресі буде представлено доповідь про вплив Росії на вибори в США.

Обама вважає введення санкцій необхідним відповідей на дії Росії oecd.org

Президент США Барак Обама назвав введення нових санкцій проти РФ , а також висилку російських дипломатом "необхідним і адекватною відповіддю".

Відповідний коментар опублікований на сайті Білого дому.

Обама підкреслив, що Росія не тільки впливала на президентські вибори за допомогою санкціонованих у вищих ешелонах російської влади кібератак, але й здійснювала безпрецедентний тиск на американських дипломатів у Москві.

"Тиск здійснювали співробітники спецслужб і поліції, а це не могло залишитися без відповіді", - заявив президент США.

Разом з тим, як зазначив Обама, представлений громадськості пакет - ще не весь відповідь Росії за її діяльність. Будуть ще і непублічні дії, які введуть тоді, коли це буде необхідно.

Президент США закликав друзів і союзників США в усьому світі об'єднати зусилля для протидії порушенню міжнародного законодавства Росією і її впливу на демократичні уряди.

Також в повідомленні говориться, що в найближчі дні в Конгресі буде представлено доповідь про вплив Росії на вибори в США.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, СергійГізунов та Ігор Костюков, а також два росіянина (очевидно, хакери) - Олексій Белан (нікнейми Abyrvaig,Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) і Євгеній Богачов(нікнейми Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.