Обама повинен розкрити всю інформацію про "компромат" на Трампа - Newsweek

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Трампу час розповісти, що його пов'язує з Москвою.

Обамі варто було б розкрити усю інформацію ФБР про скандальний "комромат" на Трампа. whitehouse.gov

Головні ЗМІ мають рацію, коли з підозрою ставляться до інформації про нібито "компромат" на майбутньго президента США. Але журналістам і всьому світу не варто взагалі не зважати на неї.

Адже в доповіді про її існування є певні епізоди про внутрішні суперечки в Кремлі через російські розвідувальні операції, які пояснюють, чому Путін раптом звільнив голову своєї адміністрації. Тим, хто читав розвідувальні звіти про Росію, ці дані здаються правдоподібними.

Про це сьогодні на сторінках Newsweek пише колишній помічник міністра оборони США з питань Росії, України і Євразії Евелін Фаркас.

Вона додає, що розвідувальні упраління хотіли б, щоб наступний президент серйозно поставився до можливості існування такого компромату. Дві сторінки з інформацією про можливість існування у Росії небезпечної інформації про Трампа були прикріплені до звіту розвідвальних управлінь щодо хакерських атак під час виборів президента США. Цей досить нетиповий крок спецслужби зробили на тлі того, як Трамп заперечував втручання Росії у виборчий процес, замовучуючи при цьому свої ділові відносини з росіянами.

Фаркас нагадує, як майбутній президент і його команда намагалися применшити агресивні дії Росії, а заразом принизити американські спецслужби. Тим часом, у розвідці США "працюють не жартівники". Вони вирішили, що інформація про компромат досить серйозна, щоб попередити Трампа. Не важливо, правдива вони чи ні, але новий президент не може просто так закрити на неї очі.

На думку Фаркас, навряд чи дані повністю сфабриковані, тому що розвідувальні управління США вирішили передати їх Трампу, а не приховати. Їхнє мовчання зараз вказує на те, що в них щось є і вони намагаються з'ясувати всю правду. Фаркас наголошує, що президент Барак Обама повинен розкрити всю інформацію ФБР, яка на сьогодні з цього питання. А Трамп повинен нарешті розповісти, що його пов'язує з Кремлем і впривовими росіянами.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".