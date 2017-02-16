Обама був надто м'який до Росії, але не він один - Business Insider

Експерт вказує на гостру залежність Москви від продажу енергоносіїв у Європі.

Санкції, запроваджені Обамою, на думку експерта, були надто м'які. palinchak / Depositphotos

Президентпоставив запитання на своїй сторінці в Twitter: "Росія захопила Крим в часи роботи адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м'яким до Росії?".

Експерт Atlantic Council з питань НАТО Дожрдж Бенінез згоден, що попередній президент дійсно був занадто поблажливим до Москви. Але не він один.

Про це сьогодні пише Business Insider. За словами експерта, слабкість проявив і американський Конгрес, а не лише президент, а також Німеччина, Франція, Велика Британія, ЄС і ООН.

За словами Бенітеза, все почалося з вторгнення Росії в Грузію в 2008 році. Реакція світової спільноти на неї була настільки м'якою, що це могло підштовхнути Володимира Путіна до інших авантюр, таких як вторгнення в Україну і розрив міжнародних угод про скорочення стратегічних ядерних арсеналів. На думку експерта, не виключено, що Росія вирішить атакувати когось ще із своїх сусідів у майбутньому.

Однак російська війна проти Грузії сталася в часи, коли у Білому домі працювала республіканська адміністрація Джорджа Буша-молодшого. Колишній заступник радника президента США з національної безпеки в адміністрації Буша Джеймс Джеффрі сказав Business Insider, що проти "майже не було способів" відповісти на російську агресію. За його словами, російська анексія в Крим була "непередбачувана і невпинна", так само, як і вторгнення в Грузію. Але Бенітез з ним не згоден.

"У США і міжнародної спільноти було багато сильних невійськових методів підняти ціну агресії для Росії, щоб змусити її припинити вбивати українців. Санкції Обами настільки м'які, що деякі російські депутати сміються над ним і благають США накласти на них такі санкції", - сказав Бенітез виданню.

Він додав, що відповідальність лежить не лише на Обамі. В 2014 році, коли Росія окупувала Крим, Європа купувала у неї 30% своєї нафти. Вона і зараз лишається головним клієнтом Москви у експорті енергоносіїв.

"Росія настільки залежна від європейських покупців енергії, що якби Європа ввела навіть часткове ембарго і скоротила свої закупки у Росії на половину, це завдало б нищівний удар по російській економіці і зробило б Путіна нездатним профінансувати свою іноземну агресію", - переконаний експерт.

Він додав, що окрім санкцій і дипломатії у США були також віськові способи змусити Росію відмовитися від загарбницьких апетитів. І обидві партії в Конгресі обговорювали і схвалювали ці методи.

"Але Обама був надто м'яким і відмовився від таких кроків, як озброєння українців", - сказав Бенітез.

Експерт звертає увагу на те, що бої загострилися на Сході Україні. І це, на його думку, "сильний доказ того, що політика Обами щодо Росії не спрацювала". Але він вказує на те, що Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії чи після неї так і не подав сигнал, що він збирається бути більш рішучим і жорстким.

Вчора президент Дональд Трамп написав на сторінці в Twitter, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами. Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні, згадавши про Альяску.