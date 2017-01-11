Нового "перезавантаження" між США і РФ не буде – Трамп

Він допустив більш жорстку позицію по відношенню до Москви.

Трамп заперечує "перезавантаження" між США та РФ

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру наслідувати приклад Хіларі Клінтон, яка, перебуваючи на посаді держсекретаря, намагалася "перезавантажити" відносини з Росією.

"Кнопки "перезавантаження" немає. Ми порозуміємося, або ні. Обидва варіанти можливі", - сказав він на прес-конференції в Нью-Йорку, підкресливши, що сподівається налагодити стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним, хоча і визнає, що це може у нього не вийти.

Він також запевнив, що, якщо це буде потрібно, він зможе бути більш жорстким з Росією. "Невже хтось тут думає, що Клінтон була б більш жорсткою з Росією, ніж Трамп?", - запитав він.

Він спростував чутки про свої фінансові зв'язки з Росією, заявивши, що не веде бізнес з Москвою. "Я не маю жодних кредитів від Росії, не веду жодних справ у Росії, немає жодних діючих і тих, що готуються ділових угод", - сказав він на прес-конференції.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп завадив журналістам видання BuzzFeed і телеканалу CNN задати йому запитання на прес-конференції в середу.