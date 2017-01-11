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Нового "перезавантаження" між США і РФ не буде – Трамп

11 січня в 21:27

Він допустив більш жорстку позицію по відношенню до Москви.

Трамп пресс-конефренция
Трамп заперечує "перезавантаження" між США та РФ
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру наслідувати приклад Хіларі Клінтон, яка, перебуваючи на посаді держсекретаря, намагалася "перезавантажити" відносини з Росією.

"Кнопки "перезавантаження" немає. Ми порозуміємося, або ні. Обидва варіанти можливі", - сказав він на прес-конференції в Нью-Йорку, підкресливши, що сподівається налагодити стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним, хоча і визнає, що це може у нього не вийти.

Він також запевнив, що, якщо це буде потрібно, він зможе бути більш жорстким з Росією. "Невже хтось тут думає, що Клінтон була б більш жорсткою з Росією, ніж Трамп?", - запитав він.

Він спростував чутки про свої фінансові зв'язки з Росією, заявивши, що не веде бізнес з Москвою. "Я не маю жодних кредитів від Росії, не веду жодних справ у Росії, немає жодних діючих і тих, що готуються ділових угод", - сказав він на прес-конференції.

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Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп завадив журналістам видання BuzzFeed і телеканалу CNN задати йому запитання на прес-конференції в середу.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Росія Трамп президент США Білий сказ Клінтон Москва бізнес фінанси угода кредит видання
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