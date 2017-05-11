Новий президент Південної Кореї обговорив з лідером Китаю розміщення американської системи ПРО

Мун Чже Ін не виключає відмову від протиракетної оборони США, якщо КНДР припинить провокації.

Глави Південної Кореї і Китаю обговорили розміщення американських систем ПРО kapital.kz

Новообраний президент Південної Кореїпровів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в якій обговорив питання Північної Кореї та розміщення американських систем протиракетної оборони. За словами Муна, країни можуть прийти до згоди з приводу розміщення американських протиракетних комплексів, у разі відсутності провокацій з боку КНДР, повідомляє Reuters

Раніше повідомлялося, що новим президентом Південної Кореї ставВін отримав 41,1 відсотка голосів (13,4 мільйона громадян).

Раніше Конституційний суд Південної Кореї підтвердив законність імпічменту президента країни Пак Кин Хе, яка в минулому році опинилася в центрі гучного корупційного скандалу.

Президент Пак Кин Хе була тимчасово відсторонена від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за імпічмент. Вона також заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови. Виконуючим обов'язки лідера країни став прем'єр-міністр Хван Ге Ан.