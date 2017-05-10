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Новий президент Південної Кореї хоче об'єднати країну після політичної кризи – Bloomberg

10 травня в 14:58

Новий глава країни обіцяє вирішувати питання з КНДР і боротися з корупцією.

Мун Чжэ Ин
Мун Чже Ін збирається об'єднати країну і вирішити проблемні питання
Новий президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який є членом лівої "Демократичної партії" збирається об'єднати країну, яка пережила політичну кризу і імпічмент колишнього президента. Мун пообіцяв, що він стане президентом "для всіх корейців, включно з тими, хто його не підтримував". Про нового президента Південної Кореї пише у своєму огляді Bloomberg.

Остаточний підрахунок голосів показав, що Мун отримав 41% голосів, тоді як його суперник від правої партії колишнього президента набрав 24%. Ще 21,4% отримав кандидат від центристів. Новий президент перервав дев'ятирічний період управління країни консерваторами і збирається провести ряд змін у різних сферах.

Північна Корея

Мун Чже Ін народився в сім'ї північнокорейських біженців і є прихильником більш м'якої позиції у переговорах з представниками КНДР. Раніше Мун критикував поспішне встановлення американської системи протиракетної оборони на півострові, а також висловлювався за прямі переговори з главою Північної Кореї. При цьому нового президента привітали лідери США і Японії.

У США відзначили, що раді демократичному й мирному переходу влади в Південній Кореї і вітають нового президента. Тоді як японський прем'єр Сіндзо Абе заявив, що хоче якомога швидше зустрітися з новим південнокорейським президентом.

Клановість і корупція

Проте новому президенту є чим зайнятися й поза питанням Північної Кореї. Високий результат кандидата "Демократичної партії" був обумовлений корупційним скандалом, в який потрапила попередня президент країни. Таким чином, багато виборців очікують боротьби з корупцією і клановими конгломератами у південнокорейській владі.

Мун також пообіцяв боротися з безробіттям і збільшити зростання економіки, яка в минулому році показала найповільніші темпи, починаючи з 2012 року.

Вибір молоді

Велика частина підтримки нового президента прийшла від категорії двадцяти-п'ятдесятирічних, тоді як консервативна партія отримала найбільшу підтримку серед старшого населення. Більшість прихильників нового президента хочуть зменшення його повноважень, враховуючи корупційний скандал і імпічмент Пак Кин Хе. Однак, незважаючи на підтримку цієї ініціативи новим президентом і більшості у його партії в парламенті, цю вимогу буде складно реалізувати через складність конституційних змін у країні.

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Раніше повідомлялося, що новим президентом Південної Кореї став представник "Демократичної партії Мун Чже Ін. Він отримав 41,1 відсотка голосів (13,4 мільйона громадян).

Раніше Конституційний суд Південної Кореї підтвердив законність імпічменту президента країни Пак Кин Хе, яка в минулому році опинилася в центрі гучного корупційного скандалу.

Президент Пак Кин Хе була тимчасово відсторонена від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за імпічмент. Вона також заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови. Виконуючим обов'язки лідера країни став прем'єр-міністр Хван Ге Ан.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент Корея корупція влада
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