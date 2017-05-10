Новий президент Південної Кореї хоче об'єднати країну після політичної кризи – Bloomberg

Новий глава країни обіцяє вирішувати питання з КНДР і боротися з корупцією.

Мун Чже Ін збирається об'єднати країну і вирішити проблемні питання

Новий президент Південної Кореї, який є членом лівої "Демократичної партії" збирається об'єднати країну, яка пережила політичну кризу і імпічмент колишнього президента. Мун пообіцяв, що він стане президентом "для всіх корейців, включно з тими, хто його не підтримував". Про нового президента Південної Кореї пише у своєму огляді Bloomberg

Остаточний підрахунок голосів показав, що Мун отримав 41% голосів, тоді як його суперник від правої партії колишнього президента набрав 24%. Ще 21,4% отримав кандидат від центристів. Новий президент перервав дев'ятирічний період управління країни консерваторами і збирається провести ряд змін у різних сферах.

Північна Корея

Мун Чже Ін народився в сім'ї північнокорейських біженців і є прихильником більш м'якої позиції у переговорах з представниками КНДР. Раніше Мун критикував поспішне встановлення американської системи протиракетної оборони на півострові, а також висловлювався за прямі переговори з главою Північної Кореї. При цьому нового президента привітали лідери США і Японії.

У США відзначили, що раді демократичному й мирному переходу влади в Південній Кореї і вітають нового президента. Тоді як японський прем'єр Сіндзо Абе заявив, що хоче якомога швидше зустрітися з новим південнокорейським президентом.

Клановість і корупція

Проте новому президенту є чим зайнятися й поза питанням Північної Кореї. Високий результат кандидата "Демократичної партії" був обумовлений корупційним скандалом, в який потрапила попередня президент країни. Таким чином, багато виборців очікують боротьби з корупцією і клановими конгломератами у південнокорейській владі.

Мун також пообіцяв боротися з безробіттям і збільшити зростання економіки, яка в минулому році показала найповільніші темпи, починаючи з 2012 року.

Вибір молоді

Велика частина підтримки нового президента прийшла від категорії двадцяти-п'ятдесятирічних, тоді як консервативна партія отримала найбільшу підтримку серед старшого населення. Більшість прихильників нового президента хочуть зменшення його повноважень, враховуючи корупційний скандал і імпічмент Пак Кин Хе. Однак, незважаючи на підтримку цієї ініціативи новим президентом і більшості у його партії в парламенті, цю вимогу буде складно реалізувати через складність конституційних змін у країні.

Раніше повідомлялося, що новим президентом Південної Кореї ставВін отримав 41,1 відсотка голосів (13,4 мільйона громадян).

Раніше Конституційний суд Південної Кореї підтвердив законність імпічменту президента країни Пак Кин Хе, яка в минулому році опинилася в центрі гучного корупційного скандалу.

Президент Пак Кин Хе була тимчасово відсторонена від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за імпічмент. Вона також заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови. Виконуючим обов'язки лідера країни став прем'єр-міністр Хван Ге Ан.