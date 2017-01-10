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Новий імператор Японії зійде на престол через два роки – ЗМІ

10 січня в 06:16

Закони, за якими діє імператор Акіхіто зможе передати престол спадкоємця, розроблять вже до травня.

Акихито
Акіхіто, по всій вірогідності, буде імператором Японії ще 2 роки
Основні церемонії вступу на престол нового імператора Японії можуть бути проведені 1 січня 2019 року.

Таку дату запланували в уряді, повідомляє з посиланням на джерела японське видання "Санкей", пише ТАСС.

Також повідомляється, що вже на початку 2017 року японський уряд надати в парламент проекти законів, необхідних для дострокового відходу з престолу нинішнього імператора Японії Акіхіто.

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Японський уряд раніше прогнозиовало, що імператор Акіхіто зречеться престолу в 2018 році. А до цього часу необхідно підготувати законодавчу базу.

Нагадаємо, про свій намір відректися від влади імператор заявив ще в липні 2016 року. Таке рішення - безпрецедентне в історії сучасної Японії.

У 82-річного Акіхіто в останні роки значні проблеми зі здоров'ям.

Акіхіто займає імператорський трон протягом 27 років - в 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, при якому Японія воювала у Другій світовій війні.

Наступником Акіхіто стане його син - крон-принц Нарухіто.

За матеріалами: ТАСС
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