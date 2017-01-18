Новий голова Європарламенту окреслив коло своїх першочергових завдань

У Таяні немає своєї політичної програми, так як він буде керуватися програмою Європейського парламенту.

Таяні розповів, чим буде займатися як глава Європарламенту flickr.com

Обраний головою Європарламенту італійський євродепутат, представник фракції Європейська народна партія Антоніо Таяні окреслив коло своїх першочергових завдань.

До числа проблем, якими буде займатися новий голова Європарламенту входять боротьба тероризмом, імміграція, економічне зростання, соціальна політика та зайнятість, цифрова економіка, енергетичні питання, а також захист європейських цінностей.

"Я буду головою всіх (європарламентарів). Я не буду прем'єр-міністром Європейського Союзу, а стану тільки гарантом Європарламенту, який сподівається бути сильним, і я розраховую зуміти доводити ідеї парламенту до Ради ЄС, беручи до уваги те, що думає меншість. Я буду представляти не тільки свою думку, але також думку парламенту", - сказав Таяні на прес-конференції у Страсбурзі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Таяні, у нього немає своєї політичної програми, так як він буде керуватися програмою Європейського парламенту.

Як повідомлялося, представляючи євродепутатам свою кандидатуру на посаду голови Європарламенту перед голосуванням у вівторок, Таяні зазначив, що Євросоюз переживає скрутний час, який супроводжується кризою євро, кризою біженців і кризою безпеки. Громадяни ЄС очікують від Європейського парламенту відповідей на ці виклики.

"Ми не завжди згодні один з одним. Але ми всі розуміємо, що повинні знаходити рішення. Ці рішення не виявилися в тому, щоб мати все більше і більше Європи, але вони не знаходяться і в підриві європейського проекту", – підкреслив політик.

На посаді президента Європарламенту Антоніо Таяні замінить Мартіна Шульца, який обіймав цю посаду з 2014 року.