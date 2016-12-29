Новий генсек ООН хоче швидше зустрітися з Трампом після його різких заяв на адресу організації

Гутерріш хоче "налагодити конструктивний діалог" з Трампом якомога швидше.

Гутерріш хоче швидше зустрітися з Трампом Українська місія в ООН/Twitter

Новий генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш має намір зустрітися з Дональдом Трампом після його заяв про необхідність серйозних змін у глобальній організації.

Гутерріш, який змінить нинішнього глави ООН Пан Гі Муна з 1 січня, заявив, що хоче "налагодити конструктивний діалог" з Трампом як можна швидше.

"Це, звичайно, в моїх інтересах, щоб якомога швидше відвідати його. Сполучені Штати не тільки головний донор Організації Об'єднаних Націй, але один з основних елементів у його діях", - сказав Гутерріш.

Дональд Трамп заявив 28 грудня, що буде використовувати важелі американського фінансування ООН з метою змін в організації. У той же час, про які зміни йдеться Трамп не уточнив.

"ООН такий величезний потенціал, але він не використовується. Коли ви бачили, щоб ООН вирішувала якісь проблеми? Вони цього не роблять. Вони створюють проблеми", - сказав Трамп. Він додав, що якщо організація не використовує свій потенціал, то це "марна трата часу і грошей".

Трамп неодноразово заявляв, що на ООН після його вступу на посаду чекають реформи.

Напередодні Трамп назвав ООН "клубом для бесід" і заявив, що має намір змінити роботу організації.