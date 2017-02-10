Новий генпрокурор США склав присягу

Посада об‘єднує повноваження генерального прокурора, міністра юстиції та міністра внутрішніх справ.

Джефф Сешнс прийняв присягу генерального прокурора США

присягу генерального прокурора США склав Джефф Сешнс, кандидатуру затвердив Сенат.

"У нас — проблема зі злочинністю. Це — постійна тенденція, яка ставить під загрозу здоров‘я і безпеку американців. Ми спрямуємо сили працівників міністерства юстиції на те, щоб у якомога більш дієвий спосіб впоратися зі зростанням злочинності та захистити громадян цієї країни", — сказав Сешнс у своїй першій промові, передає Euronews.

У США посада об‘єднує повноваження генерального прокурора, міністра юстиції та міністра внутрішніх справ.

Раніше повідомлялось, що Сенат проголосував за президентську кандидатуру - республіканця Джеффа Сешнса на посаду генерального прокурора США.