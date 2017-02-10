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Новий генпрокурор США склав присягу

10 лютого в 10:29

Посада об‘єднує повноваження генерального прокурора, міністра юстиції та міністра внутрішніх справ.

Джефф Сешнс
Джефф Сешнс прийняв присягу генерального прокурора США
У Білому Домі присягу генерального прокурора США склав Джефф Сешнс, кандидатуру затвердив Сенат.

"У нас — проблема зі злочинністю. Це — постійна тенденція, яка ставить під загрозу здоров‘я і безпеку американців. Ми спрямуємо сили працівників міністерства юстиції на те, щоб у якомога більш дієвий спосіб впоратися зі зростанням злочинності та захистити громадян цієї країни", — сказав Сешнс у своїй першій промові, передає Euronews.

У США посада об‘єднує повноваження генерального прокурора, міністра юстиції та міністра внутрішніх справ.

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Раніше повідомлялось, що Сенат проголосував за президентську кандидатуру - республіканця Джеффа Сешнса на посаду генерального прокурора США.

За матеріалами: Euronews
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Теги США прокурор юстиція Сенат
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