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Новий 2017 рік настане на одну секунду пізніше

29 грудня в 20:04

Новий рік буде обчислюватися в 23.59.60.

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Новий рік настане на секунду пізніше

Міжнародна служба обертання Землі (IERS, штаб-квартира знаходиться в Парижі) прийняла рішення перенести обчислення нового року на одну секунду пізніше, тобто, в 23.59.60.

2016 рік був високосним, до нього був доданий додатковий день, який за традицією додається до лютневого календаря.

Відповідно, щоб скоординувати планетарний час з обертанням планети, вчені вказали на необхідність додати в рік, що минає ще одну секунду.

Додавання відбудеться також для того, щоб час UTC не відрізнявся від UT1 (середній сонячний час) більш ніж на 0,9 секунди.

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Додавання ще однієї секунди у високосний рік відбувається регулярно з 1972 року.

Як повідомлялося, на новорічний стіл українці в середньому планують витратити 650 гривень.

За матеріалами: УНІАН
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