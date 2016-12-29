Новий 2017 рік настане на одну секунду пізніше

Новий рік буде обчислюватися в 23.59.60.

Новий рік настане на секунду пізніше

Міжнародна служба обертання Землі (IERS, штаб-квартира знаходиться в Парижі) прийняла рішення перенести обчислення нового року на одну секунду пізніше, тобто, в 23.59.60.

2016 рік був високосним, до нього був доданий додатковий день, який за традицією додається до лютневого календаря.

Відповідно, щоб скоординувати планетарний час з обертанням планети, вчені вказали на необхідність додати в рік, що минає ще одну секунду.

Додавання відбудеться також для того, щоб час UTC не відрізнявся від UT1 (середній сонячний час) більш ніж на 0,9 секунди.

Додавання ще однієї секунди у високосний рік відбувається регулярно з 1972 року.

Як повідомлялося, на новорічний стіл українці в середньому планують витратити 650 гривень.