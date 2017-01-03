Новим торговим представником США стала людина з команди Рейгана

Дональд Трамп затвердив кандидатуру Роберта Лайтхайзера на посаду торгового представника США. Раніше Лайтхайзер працював заступником призначеного Рейганом Білла Брока.

Новий президент США обрав нового Торгового представника країни

Новообраний президент США, республіканець, призначив нового Торгового представника, повідомляє Reuters із посиланням на представників перехідної команди Трампа.

Цю посаду займе Роберт Лайтхайзер, який раніше працював заступником Торгового представника Білла Брока в Управлінні торговельного представника США (USTR). Брок був призначений на посаду 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

Лайтхайзер грав важливу роль у розвитку торгової політики США, брав безпосередню участь приблизно в двох дюжинах міжнародних торговельних угод, у тому числі в угодах про постачання сталі і зерна.

Нагадаємо, 30 листопада Дональд Трамп призначив міністром транспорту у своїй адміністрації Елейн Лан Прат, екс-міністра праці Сполучених штатів.

7 грудня Трамп офіційно оголосив про намір призначити шефом Пентагону Джеймса Меттіса.

9 грудня новообраний президент США Дональд Трамп повідомив про намір призначити міністром праці Сполучених штатів Ендрю Пуздера, власника мережі ресторанів швидкого харчування.

12 грудня Трамп затвердив кандидатуру відставного генерала Келлі на посаду міністра внутрішньої безпеки. Сам Келлі вважав пропозицію нового президента честю.

Детальніше про можливий склад президентської адміністрації США читайте в статті Олега Бєлоколоса і Олександра Хари "Новий кабінет Трампа: командна стратегія або какофонія впливів?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".